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В Орловской епархии появился штаб помощи беженцам из ДНР и ЛНР. В нем собирают продукты, одежды и средства личной гигиены.

Оперативный штаб создан по благословлению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Главой назначен иерей Олег Анохин. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской Митрополии.

Прибывшим эвакуированным жителям в дальнейшем будут переданы собранные вещи и продукты. Для получения помощи и передачи средств первой необходимости нуждающимся можно обратиться по телефону +7 (953) 618-54-08 к священнику Олегу Анохину.