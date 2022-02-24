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Общество24 февраля 2022 6:52

В Орловской епархии появился штаб помощи беженцам из ДНР и ЛНР

В нем собирают продукты, одежды и средства личной гигиены
Сергей Силаев
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Фото: Александр Полегенько

Фото: Александр Полегенько

В Орловской епархии появился штаб помощи беженцам из ДНР и ЛНР. В нем собирают продукты, одежды и средства личной гигиены.

Оперативный штаб создан по благословлению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Главой назначен иерей Олег Анохин. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской Митрополии.

Прибывшим эвакуированным жителям в дальнейшем будут переданы собранные вещи и продукты. Для получения помощи и передачи средств первой необходимости нуждающимся можно обратиться по телефону +7 (953) 618-54-08 к священнику Олегу Анохину.