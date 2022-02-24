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Общество24 февраля 2022 6:19

В Орле почтили память защитников Отечества

На бульваре Победы состоялось возложение гирлянды и цветов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле почтили память защитников Отечества. На бульваре Победы состоялось возложение гирлянды и цветов.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

23 февраля 2022 День защитника Отечества страна отпраздновала в сотый раз: праздник был учрежден в 1922 году. Первые лица города и области, представители военных организаций, общественники и местные жители приняли участие в возложении гирлянды к подножию стелы "Орел - город воинской славы". В честь погибших защитников состоялась минута молчания.

Также в праздничный день к бюстам героев, установленным на бульваре, возложили цветы: присутствующие отдали дань памяти Горбатову, Санько и Образцову, Рязанцеву и Скворцову.