Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле почтили память защитников Отечества. На бульваре Победы состоялось возложение гирлянды и цветов.

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

23 февраля 2022 День защитника Отечества страна отпраздновала в сотый раз: праздник был учрежден в 1922 году. Первые лица города и области, представители военных организаций, общественники и местные жители приняли участие в возложении гирлянды к подножию стелы "Орел - город воинской славы". В честь погибших защитников состоялась минута молчания.

Также в праздничный день к бюстам героев, установленным на бульваре, возложили цветы: присутствующие отдали дань памяти Горбатову, Санько и Образцову, Рязанцеву и Скворцову.