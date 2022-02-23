В Орловской области обнаружили более четырех тысяч тонн зараженного рапса. Опасные партии семян запретили к отгрузке в Беларусь.

Более четырех тысяч тонн зараженного рапса отгружали в Кромском районе. В продукции были обнаружены семена карантинного сорняка – повилики. В связи с этим, Управление Россельхознадзора не выдало фитосанитарные сертификаты. Отгрузку опасной продукции запретили.

- В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Федерального закона «О карантине растений», данная продукция направлена на переработку на предприятие, обеспечивающие лишение карантинных сорных растений жизнеспособности, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.