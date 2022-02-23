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Происшествия23 февраля 2022 6:54

В Орловской области два ребенка и девушка пострадали в ДТП

Произошло два столкновения с участием трех машин
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба ГИБДД России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГИБДД России по Орловской области

В Орловской области два ребенка и девушка пострадали в ДТП. Произошло два столкновения с участием трех машин.

Накануне, 22 февраля, около 19.00, водитель «Mitsubishi» двигался по улице Советской города Малоархангельска и наехал на рядом стоящий «ВАЗ 211140». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

После первой аварии «Mitsubishi» столкнулся уже с движущимся автомобилем ВАЗ «ВАЗ 211240». В результате телесные повреждение получили двое детей – 5-летний мальчик и 2-летняя девочка, и девушка 24 лет.