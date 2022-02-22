Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пожарные провели учения в больнице. Они прошли в Новосильской ЦРБ.

Спасатели отработали навыки по тушению пожара и проверили готовность медиков к эвакуационным действиям. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

По задумке огнем охватило рентгенологический кабинет и сработала сигнализация. После отключения электричества медицинский персонал эвакуировали. Сразу победить огонь не удалось и к месту условного возгорания прибыли пожарные расчеты.

После эвакуации “пожар” был потушен, медики и сотрудники МЧС грамотно справились со своими задачами. Такие учения проводятся постоянно, чтобы тревога оставалась учебной.