Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Орловец хранил 90 граммов марихуаны во дворе дома. Полицейские изъяли запрещенное вещество.

Стражи порядка получили информацию о том, что житель Ливен может хранить марихуану в доме и придворной постройке. Они провели обыск и нашли полиэтиленовый пакет в стеклянной банке. Внутри была высушенное растение. Экспертиза показала, что 88 граммов – наркотик. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Мужчина рассказал, что нашел дикорастущее растение и сорвал его для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.