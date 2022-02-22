Провоцируют ДТП как водители, так и сами пешеходы Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле с начала года семь пешеходов попали в ДТП. Полицейские проводят профилактический рейд.

С начала текущего года семь пешеходов стали участниками дорожно-транспортных происшествий. Нарушают ПДД как водители, так и сами пешеходы. Для профилактики таких аварий сотрудники полиции проводят рейд на территории областного центра.

- Особое внимание уделяется правонарушениям, связанным с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, переходом улиц в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора, а также профилактике ДТП с участием пешеходов в темное время суток,- рассказали в пресс-службе регионального УМВД.