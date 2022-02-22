Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 февраля 2022 12:46

В Орле с начала года семь пешеходов попали в ДТП

Полицейские проводят профилактический рейд
Нина СОКОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Провоцируют ДТП как водители, так и сами пешеходы

Провоцируют ДТП как водители, так и сами пешеходы

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле с начала года семь пешеходов попали в ДТП. Полицейские проводят профилактический рейд.

С начала текущего года семь пешеходов стали участниками дорожно-транспортных происшествий. Нарушают ПДД как водители, так и сами пешеходы. Для профилактики таких аварий сотрудники полиции проводят рейд на территории областного центра.

- Особое внимание уделяется правонарушениям, связанным с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, переходом улиц в неположенном месте и на запрещающий сигнал светофора, а также профилактике ДТП с участием пешеходов в темное время суток,- рассказали в пресс-службе регионального УМВД.