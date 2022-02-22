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Происшествия22 февраля 2022 12:19

В Ливнах женщина на "Ладе Калине" врезалась в "ВАЗ"

Автоледи получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ДТП пострадала женщина-водитель "Лады"

В ДТП пострадала женщина-водитель "Лады"

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области женщина на "Ладе Калине" врезалась в "ВАЗ". Автоледи пострадала в ДТП,

Подробности аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции. Утром 21 февраля, было начало девятого, пятидесятилетняя водитель двигалась за рулем легковушки по улице Октябрьской. На перекрестке она поворачивала налево, ее машина столкнулась с другой отечественной легковушкой - "ВАЗ 2110", который ехал прямо под управлением парня двадцати лет.

- В результате ДТП водитель автомобиля Лада Калина получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.