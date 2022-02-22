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Жители Орловской области взяли льготные ипотеки более тысячи раз в 2021 году. Больше всего обращений было зарегистрировано в первом квартале прошлого года.

Программа льготного ипотечного кредитования действует в регионе до 1 июля 2022 года. Ей орловцы могут воспользоваться при покупке жилья в новостройке. Ставка на ипотечный кредит составит не более 7 %.

- Всего в прошлом году жители нашего региона зарегистрировали 1280 льготных ипотек. В первом квартале зафиксировано 424 обращения, во втором – 366, в третьем - 248, а в четвертом - 242. Всего за весь период действия госпрограмм льготного ипотечного кредитования в регионе зарегистрировано 2532 ипотеки, из которых 2246 - по сниженной ставке и 286 сельских ипотек, - рассказала руководитель Управления Росреества по Орловской области Надежда Кацура.