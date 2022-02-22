В Орловской области льготникам компенсируют затраты на подведение газа

Орловцам компенсируют подведение газа в дом Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области льготникам компенсируют затраты на проведение газа в дома. Орловцы, подключившиеся к сети газопровода, могут рассчитывать на сумму в пределах 50 тысяч рублей.

Указ о такой мере поддержки подписал губернатор Андрей Клычков.

Программа догазификации реализуется по поручению Президента РФ. Кто может рассчитывать на компенсацию? Это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, семьи (супруги) погибших участников ВОВ и боевых действий, инвалиды первой группы и одинокие инвалиды второй и третьей групп, малоимущие семьи и одинокие малоимущие орловцы, многодетные семьи, семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также бывшие узники концлагерей и гетто.

Как пояснили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области, указанным категориям орловцев компенсируют затраты на газификацию домов в сумме не более 50 тысяч. То есть жители могут рассчитывать на оплату расходов по приобретению газового оборудования и подводку труб от границы участка непосредственно в дом. Эта мера поддержки будет действовать весь 2022 год, но в дальнейшем может быть принята и на постоянной основе: принимать такой закон или нет решит Облсовет.