Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловская область получит более 39 миллионов рублей на поддержку промышленности. Заявка региона на финансирование вошла в число одобренных.

Министерство промышленности и торговли России выбрало 54 обращения. В их число вошел и документ из Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2021 году в Орловскую область поступило 39,5 миллиона рублей. В 2022 году ожидается увеличение размера субсидии.

Средства планируют направить на займы предприятиям промышленности и компенсацию затрат на новое оборудование.