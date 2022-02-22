Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 9:20

Беженцам из ЛНР и ДНР предложат работу в Орловской области

Для этого создадут выездные центры занятости
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)

Беженцам из ЛНР и ДНР предложат работу в Орловской области. Для этого создадут выездные центры занятости.

Губернатор Андрей Клычков поручил проработать вопрос оказания помощи с трудоустройством. Для этого создадут мобильные группы. Об этом сообщает департамент социальной защиты региона.

– Наша задача – с учетом опыта предыдущих лет, в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приему лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и пребывающих к нам в регион, - отметил губернатор.

Эти группы будут выезжать в пункты временного размещения и предлагать работу приезжим.