Беженцам из ЛНР и ДНР предложат работу в Орловской области. Для этого создадут выездные центры занятости.

Губернатор Андрей Клычков поручил проработать вопрос оказания помощи с трудоустройством. Для этого создадут мобильные группы. Об этом сообщает департамент социальной защиты региона.

– Наша задача – с учетом опыта предыдущих лет, в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приему лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и пребывающих к нам в регион, - отметил губернатор.

Эти группы будут выезжать в пункты временного размещения и предлагать работу приезжим.