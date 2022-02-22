Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле 19-летний рецидивист ограбил таксиста. Молодой человек открыто похитил смартфон водителя с панели приборов.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе. Водитель такси подвез 19-летнего молодого человека до пункта назначения. Выходя из машины, пассажир прихватил с собой мобильный телефон таксиста с панели приборов и убежал. Дознаватели ОП № 1 возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого – ранее судимого местного жителя. Похищенное имущество оперативники обнаружили при данном гражданине. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.