23 февраля в Орле еще плюсовая температура, а затем вернется мороз Фото: Ольга СУПОНЕВА

23 февраля в Орле ожидаются осадки, пасмурное небо и легкий мороз. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 23 февраля 2022.

Как сообщает Росгидрометцентр, нынешней ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов, возможен небольшой снег. Днем 23 числа ожидается до +2 тепла. Небо затянуто облаками, временами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер с запада 6 м/с, атмосферное давление на уровне 741 мм рт.ст.

К вечеру начнет холодать и в ночь на 24 число ударит мороз до -8 градусов. Последние рабочие дни текущей недели будут холодными и солнечными, а выходные ожидается снег.