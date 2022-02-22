На 22 февраля в Орловской области 667 новых случаев коронавируса

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Федеральный оперативный штаб представил статистику по распространению коронавируса на 22 февраля 2022. В Орловской области наблюдается постепенное снижение заболевших, на сегодняшний день ковид подтвердился у 667 человек.

При этом в больницы положили 176 орловцев с подтвержденным коронавирусом. Общее число зафиксированных за время пандемии случаев covid-19 составляет 95 432.

Выздоровело и выписано 369 жителей Орловской области. Всего излечилось 75 760 человек.

Снова есть и смертельные случаи. Умерло еще 3 орловцев с лабораторно диагностированной коронавирусной инфекцией. Всего за без малого два года пандемии от коронавируса скончалось 1 717 жителей Орловской области.