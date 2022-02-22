С учетом льготного периода оплаты штрафов орловцы выплатили 365,3 миллиона рублей Фото: Сергей Силаев

В Орловской области количество погибших в ДТП снизилось на 38%. Число раненых в авариях за 2021 год уменьшилось на 11%.

О безопасности на дорогах региона в 2021 году рассказал врио начальника Управления МВД России по Орловской области Виталий Власов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Полицейские пресекли более 2 200 раз управление автомобилем в нетрезвом виде. За повторное правонарушение возбудили 277 уголовных дел. За год число ДТП по вине пьяных водителей снизилось на 30%.

По вине водителей автобусов случилось 20 аварий. За нарушения правил дорожного движения, осуществляющих перевозку пассажиров, составлено более 4 тысяч протоколов.

Из 69 ДТП с участием несовершеннолетних 74 ребенка получили травмы и 1 погиб.

За год сумма штрафов в регионе превысила 580 миллионов рублей.