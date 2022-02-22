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Дом. Семья22 февраля 2022 7:07

В Орловском полесье пересчитали зубров

На территории национального парка их живет больше 550 особей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: национальный парк "Орловское полесье", Вконтакте

Фото: национальный парк "Орловское полесье", Вконтакте

В Орловском Полесье пересчитали зубров. На территории национального парка их живет больше 550 особей.

О переписи "зубриного населения" рассказали в нацпарке. Пересчитывают зубров зимой из-за большого количества снега: животные начинают медленнее передвигаться и в основном держатся недалеко от подкормочных площадок. Животных пересчитывали по группам, помогали в этом сотрудникам национального парка фотоловушки и квадрокоптер. В итоге оказалось, что численность зубров превысила 550 особей.

Как отмечают в "Орловском полесье", численность популяции зубров продолжает расти.