В Орле открылся пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Местные жители начали приносить продукты и вещи первой необходимости.

– Жители региона могут принести в пункт продукты с длительным сроком хранения, воду, постельное белье, гигиенические средства, детское питание, канцтовары. Также на базе общественной приемной будут организованы правовые центры помощи жителям, прибывшим из Донбасса, - рассказала депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко.

Беженцев из ЛНР и ДНР планируют разместить в пяти оздоровительных центрах: «Орловчанка», «Ветерок», «Дубрава», «Солнышко» и «Березка». В дальнейшем число пунктов размещения увеличится. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Сборный пункт работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Он находится на улице 1-й Посадской, 14. Телефон: (4862) 55-48-22.