Судимый орловец украл «ВАЗ» в Заводском районе

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Судимый орловец украл «ВАЗ». Отечественную легковушку полицейские вернули владельцу.

В полицию обратился 19-летний житель областного центра, когда не обнаружил свою машину, припаркованную в Заводском районе.

Было установлено, что кражу совершил ранее судимый 26-летний орловец. Ночью рецидивист отбуксировал «ВАЗ» в Северный район. Мужчина собирался разобрать его и продать, но не успел. Легковушку полицейские вернули владельцу. Сейчас похититель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- По данному факту следственным отделом ОП № 2 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.