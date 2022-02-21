Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

Амчанин оказался в полиции за отказ от возврата неоплаченных товаров из супермаркета. Местный житель устроил скандал из-за нехватки денег на кассе.

В одном из магазинов Мценска 34-летний мужчина не смог оплатить продуктовую корзину. На его карте было недостаточно средств. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

Тревожный сигнал поступил сотрудникам ведомства после отказа возврата товаров. Местный житель устроил скандал. Через несколько минут росгвардейцы приехали на вызов и не позволили амчанину уйти из магазина, не оплатив продукты.

Стражи порядка доставили дебошира в ближайшее отделение полиции для дальнейшего разбирательства.