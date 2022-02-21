Фото: страница губернатора Андрея Клычкова Вконтакте

В Орле подготовили шесть пунктов временного размещения беженцев на 540 мест. Прибывших разместят в санатории «Дубрава», детских лагерях и социальных центрах.

Один из пунктов на 100 мест развернули на базе санатория «Дубрава». Там разместят одиноких прибывших граждан Донецкой и Луганской областей. Для семей с детьми в лагере «Ветерок» подготовлено 114 мест, а в «Орловчанке» - 162 места. Семей без детей примут в социальных центрах «Солнышко» и «Березка», которые рассчитаны на 120 мест. Кроме того, в резерве Орловского аграрного университета есть еще 60 мест. Граждан с признаками ОРВИ оставят в хостеле при ДК «Металлург».

- После прибытия беженцев будет организована регистрация, гражданам, не имеющим при себе удостоверение личности, будет выдано свидетельство о предоставлении временного убежища. Для оказания медпомощи организована работа специализированных медицинских бригад, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.