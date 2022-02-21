Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Орловец с топором и ножом расправился со знакомым после пьяного конфликта. Убийство произошло в деревне Сетенево Покровского района.

Следователи обнаружили тело 46-летнего мужчины в частном доме и возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие установило, что 20 февраля 2022 года 23-летний орловец распивал спиртное с 46-летним знакомым в его доме. Во время беседы разгорелся конфликт, в результате которого парень разозлился на мужчину и отыскал в жилище топор с ножом. С их помощью он несколько раз ударил потерпевшего по голове и туловищу. В результате мужчина скончался на месте.

Следователи собирают доказательства. Орловец повторно прибыл на место преступления и показал все детали убийства. Расследование продолжается.