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В Орловской области названы школы, где продолжат обучение дети из ДНР и ЛНР. Для части учебных заведений разработают новые маршруты для подвоза школьников.

О планах по продолжению обучения для беженцев рассказала первый заместитель председателя правительства Орловской области Татьяна Крымова. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Школьники, которые поселятся в лагере «Ветерок», будут учиться в Оптушанской школе Орловского района. Она может принять 138 человек.

Для детей, размещенных в лагере «Орловчанка», подготовят две школы из Орловского района. Беженцы, распределенные в Стрелецкую СОШ и школу имени Киреевского, будут добираться до образовательных учреждений на транспорте.

ГИБДД совместно с Орловским муниципальным округом разработает два новых школьных маршрута. Департаменту транспорта поручено выделить дополнительные автобусы.