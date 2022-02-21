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Общество21 февраля 2022 13:35

В Орловской области названы школы, где продолжат обучение дети из ДНР и ЛНР

Для части учебных заведений разработают новые маршруты для подвоза школьников
Сергей Силаев
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Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области названы школы, где продолжат обучение дети из ДНР и ЛНР. Для части учебных заведений разработают новые маршруты для подвоза школьников.

О планах по продолжению обучения для беженцев рассказала первый заместитель председателя правительства Орловской области Татьяна Крымова. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Школьники, которые поселятся в лагере «Ветерок», будут учиться в Оптушанской школе Орловского района. Она может принять 138 человек.

Для детей, размещенных в лагере «Орловчанка», подготовят две школы из Орловского района. Беженцы, распределенные в Стрелецкую СОШ и школу имени Киреевского, будут добираться до образовательных учреждений на транспорте.

ГИБДД совместно с Орловским муниципальным округом разработает два новых школьных маршрута. Департаменту транспорта поручено выделить дополнительные автобусы.