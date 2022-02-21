Умер режиссер Орловского театра кукол Владимир Сергейчев

Ушел из жизни режиссер Орловского театра кукол Владимир Сергейчев. Он умер в ночь на 20 февраля на 78 году жизни.

Печальную новость сообщили в театре. Владимир Сергеевич Сергейчев - режиссер, кукловод, заслуженный артист России.

С 1965 года, сразу после окончания профильного вуза, Владимир Сергейчев поступил на службу в театр. С 1992 году был главным режиссером Орловского театра кукол, успев до того поработать на аналогичной должности в Саранском и Ижевском театрах.

Редакция "КП-Орел" выражает соболезнования родным и близким Владимира Сергеевича.