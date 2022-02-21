В 2022 году в Орле планируется отремонтировать 40 крыш Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле восстановят протекающие крыши многоквартирных домов. Для капремонта кровель уже ищут подрядчиков.

В текущем году Фонд капремонта планирует привести в порядок 40 городских крыш. Подрядчиков на восстановление кровель выберут к концу марта. Такая информация прозвучала на заседании профильного комитета горсовета.

- Представитель Фонда капремонта заверил депутатов, что из 40 крыш поиск подрядчика в ближайшее время будет проведен по 6 кровлям и к концу марта подрядчики должны быть подобраны на все объекты, - сообщает пресс-служба Орловского горсовета.