Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Андрей Клычков вручил орловцам государственные и региональные награды. Торжественное мероприятие состоялось 21 февраля в здании областной администрации.

Награды получили работники здравоохранения, сельского хозяйства, средств массовой информации, государственной службы. Несколько орловцев получили почетное звание, а один человек получил благодарность президента России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

– Также почетными грамотами губернатора награждены представители сферы науки и высшего образования, государственно-технического учета объектов недвижимости, общественного питания, - сообщила пресс-служба областного правительства.