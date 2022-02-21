В центре Орла 23 февраля запретят стоянку и перекроют движение

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле 23 февраля временно запретят стоянку автомобилей в центре города и перекроют движение. Ограничения будут действовать из-за праздничного водложения гирлянды в честь защитников Отечества.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, с 6.00 до 13.00 запретят парковку по улице Салтыкова-Щедрина от 31-го до 35-го дома. А с 11.00 до 13.00 перекроют движение на том же участке. Объехать перекрытую часть дороги водители смогут по следующему маршруту: улица Ленина, площадь Ленина, в створе дома №43 по улице Ленина и дома №37 по улице Максима Горького.

в День защитника Отечества к стеле на бульваре Победы возложат гирлянду, а к бюстам Героев, установленных на бульваре, лягут цветы.