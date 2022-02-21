В Орловском районе отремонтируют дворы, детские площадки и общественные пространства Фото: Ольга СУПОНЕВА

На благоустройство в Орловском районе выделили более 51 миллиона рублей. Отремонтируют дворы, общественные территории, детские и спортивные площадки.

В текущем году планируется благоустроить 8 дворовых и 7 общественных территорий. В порядок приведут пешеходную дорогу к лесополосе в поселке Биофабрика, построят спортплощадки в деревне Леженки и в Звягинках, а также игровые площадки в поселке Куликовский, деревнях Малая Куликовка и Становое. В Жилина отремонтируют 14 дворов.

- Всего в 2022 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Орловском муниципальном округе выделено более 51 млн рублей, - рассказали в пресс-службе областного Правительства.