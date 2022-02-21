Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области лучшие сельские работники культуры получат премии. В 2022 году наградят 6 человек.

Средства в размере 1 миллиона рублей выделят в рамках национального проекта «Культура». Они пойдут на поддержку 8 сельских домов культуры и 6 премий для работников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Помимо этого, на базе центров непрерывного образования началось обучение 242 человек.

В 2021 году поддержали 8 учреждений, а 6 местных жителей получили премию в размере 50 тысяч рублей.