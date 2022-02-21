В Орловской области у продавцов табака изъяли более 14 000 пачек сигарет в прошлом году. Большинство конфискаций связано с отсутствием обязательной маркировки.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области продолжает проводить проверки по выявлению нарушений при продаже табачной продукции. В 2021 году прошли 123 мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты провели 9 контрольных закупок табака и проверили 348 объектов. У продавцов изъяли 8 415 пачек сигарет. У 8 232 их них не было маркировки, предусмотренной законодательством. Стоимость всех пачек – 451 тысяча рублей.

За другие нарушения возбудили 170 административных дел и вынесли 161 постановление о наказании. Общая сумма штрафов составила 524 тысячи рублей. Материалы по 56 делам отправили в суд. По его решению дополнительно конфисковали 5 760 пачек сигарет.