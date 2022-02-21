На 21 февраля 2022 в Орловской области 704 случая заражения коронавирусом

В Орловской области 704 случая коронавируса за сутки, госпитализировано 7 человек Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области на 21 февраля 2022 года подтвердилось еще 704 случая заражения коронавирусом среди жителей. Свежую статистику по распространению covid-19 в регионах России представил федеральный оперативный штаб.

Согласно данным оперштаба, в больницы положили за последние сутки 7 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 94 765.

Выздоровело и выписано 386 человек. В то время как число заболевших в последнюю неделю снижается, число выздоровевших, напротив, растет. В общей сложности излечилось 75 391 человек.

К сожалению, снова оперативный штаб сообщает о смертельных исходах коронавируса. За сутки умерло еще 5 жителей Орловской области, лечившихся от ковида. Всего скончалось 1 714 орловцев.