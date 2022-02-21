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Происшествия21 февраля 2022 9:36

На трассе М-2 «Крым» в Орловской области иномарка влетела в ограждение

Госпитализация потребовалась водителю и пассажиру "КИА"
Нина СОКОЛОВА
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Иномарка "КИА" врезалась в дорожное ограждение

Иномарка "КИА" врезалась в дорожное ограждение

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе М-2 «Крым» в Орловской области иномарка влетела в ограждение. Госпитализация потребовалась водителю и пассажиру «Киа».

С управлением автомобиля «Киа» не справился 40-летний водитель на прошлых выходных днем. 20 февраля мужчина ехал по трассе М-2 «Крым» со стороны Курска, где на 433 км столкнулся с дорожным ограждением.

- В результате ДТП водитель и его 18-летний пассажир получили телесные повреждения, госпитализированы, - уточнили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.