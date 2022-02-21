Иномарка "КИА" врезалась в дорожное ограждение Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе М-2 «Крым» в Орловской области иномарка влетела в ограждение. Госпитализация потребовалась водителю и пассажиру «Киа».

С управлением автомобиля «Киа» не справился 40-летний водитель на прошлых выходных днем. 20 февраля мужчина ехал по трассе М-2 «Крым» со стороны Курска, где на 433 км столкнулся с дорожным ограждением.

- В результате ДТП водитель и его 18-летний пассажир получили телесные повреждения, госпитализированы, - уточнили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.