Фото: районная газета «За изобилие»

В Орловской области благоустроят озеро за 10 миллионов рублей. Работы пройдут и на прилегающей к водоему территории.

В Колпнянском районе обмелело озеро. Берега заросли, а дно захламлено. Глава района Виктор Громов поручил разработать концепцию возрождения водоема. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Летом 2021 года начались работы. Очищено дно, а до 1 апреля рабочие увеличат глубину озера до полутора метров.

Следующий этап работ начнется в мае. Планируется укрепить берега, а также высадить декоративные деревья и кустарники. В центре водоема поставят беседку. К ней проложат мост с перилами.