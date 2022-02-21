После оттепели лед на орловских водоемах стал опасным

Лед истончился и таит опасность Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области спасатели продолжают патрулировать берега водоемов и предупреждать жителей региона об опасности выхода на лед. После оттепели он стал непрочным и таит опасность.

В МЧС отмечают, что замерзшая поверхность лишь кажется крепкой. На самом деле из-за плюсовых температур ледяная корка истончилась, в реку легко провалиться.

- Во время оттепелей лед теряет прочность, что в разы увеличивает риск возникновения происшествий на водоемах. При температуре 0°С прочность льда в 10-12 раз слабее, чем при температуре -5°С, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В ведомстве просят орловцев не только не выходить на лед, но и не стоять на обрывистом берегу во время оттепели, собираться на плотинах, мостиках, ходить по льдинам, отталкивать их от берега, подходить близко к реке в местах затора льда.