Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области полицейские задержали наркодилера с крупной партией "синтетики". В свертках находилось почти 16 граммов запрещенных веществ.

Молодого человека задержали в Заводском районе Орла. В кармане его куртки оперативники нашли свертки и направили их на экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Специалисты установили, что в пакетиках было 0,45 грамма "синтетики" и наркотическое средство мефедрон, массой 15,38 грамма. Молодой человек рассказал, что приобрел запрещенные вещества для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Орловцу на время следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.