Под Мценском водитель на "Рено" сбил пешехода в темноте

Пешеход очутился под колесами "Рено" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области в ночь на понедельник, 21 февраля, водитель на "Рено" сбил пешехода. Мужчина получил травмы, но в больницу ложился не стал.

ДТП случилось на Северном подъезде к Мценску. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, было немного за полночь, когда 61-летний водитель двигался со стороны трассы М-2 "Крым" на автомобиле "Рено". В районе второго километра он наехал на 28-летнего пешехода.

- Пешеход двигался попутно по направлению транспортного средства по проезжей части вне населенного пункта без светоотражающих элементов. В результате ДТП он получил телесные повреждения, от госпитализации отказался, - сообщили в Госавтоинспекции.