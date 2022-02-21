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Происшествия21 февраля 2022 7:19

Под Мценском водитель на "Рено" сбил пешехода в темноте

Мужчина получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Пешеход очутился под колесами "Рено"

Пешеход очутился под колесами "Рено"

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области в ночь на понедельник, 21 февраля, водитель на "Рено" сбил пешехода. Мужчина получил травмы, но в больницу ложился не стал.

ДТП случилось на Северном подъезде к Мценску. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, было немного за полночь, когда 61-летний водитель двигался со стороны трассы М-2 "Крым" на автомобиле "Рено". В районе второго километра он наехал на 28-летнего пешехода.

- Пешеход двигался попутно по направлению транспортного средства по проезжей части вне населенного пункта без светоотражающих элементов. В результате ДТП он получил телесные повреждения, от госпитализации отказался, - сообщили в Госавтоинспекции.