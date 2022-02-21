В многоэтажке на Нормандии-Неман в Орле случился пожар

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив "КП)

В Орле случился пожар в многоэтажном доме по улице Нормандии-Неман. Спасатели эвакуировали пожилую женщину.

Утром в минувшую субботу, 19 февраля, в МЧС позвонили жильцы многоэтажки: в подъезде произошло возгорание. На место прибыла бригада пожарных из спецчасти. Подъезд сильно задымило, пришлось эвакуировать пожилую жительницу одной из квартир. Как оказалось, причиной пожара и задымления стал полыхающий в пластиковом контейнере мусор.

- Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.