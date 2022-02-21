В деревне Тайное под Орлом построят новый мост через Оку

Под Орлом построят новый мост через реку Оку в деревне Тайное. Переправа, которая здесь есть сегодня, каждый год уходит под воду во время паводка.

Как рассказал глава Орловского муниципального округа Роман Жуков, необходимость строительства нового моста вместо имеющегося низководного назрела давно. Проект строительства и необходимая документация уже есть, экспертиза пройдена.

Новый мост будет 140 метров длиной и 11 метров шириной. На строительство нужно 340 миллионов рублей, заявку направят в федеральный центр, чтобы найти финансирование.