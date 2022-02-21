Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 6:43

В деревне Тайное под Орлом построят новый мост через Оку

Переправа, которая здесь есть сегодня, каждый год уходит под воду во время паводка
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Под Орлом построят новый мост через реку Оку в деревне Тайное. Переправа, которая здесь есть сегодня, каждый год уходит под воду во время паводка.

Как рассказал глава Орловского муниципального округа Роман Жуков, необходимость строительства нового моста вместо имеющегося низководного назрела давно. Проект строительства и необходимая документация уже есть, экспертиза пройдена.

Новый мост будет 140 метров длиной и 11 метров шириной. На строительство нужно 340 миллионов рублей, заявку направят в федеральный центр, чтобы найти финансирование.