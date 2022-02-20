Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле отремонтировали несколько остановок. В городе за последнее время участились случаи, когда на остановочных павильонах орудуют вандалы.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, за не неделю в порядок привели остановки на улицах Кузнецова, Октябрьской ("школа ГАИ"), Раздольной и Новосильском шоссе.

- Муниципальным контрактом предусмотрено круглогодичное поддержание остановочных павильонов в надлежащем виде. Подрядчик должен в обязательном порядке ремонтировать стены и кровлю, скамейки, урны, вплоть до отмывания грязи, краски. На эти цели заложено 3,5 миллиона рублей, - пояснили в пресс-службе мэрии Орла.

Также в администрации к горожанам обратились с просьбой не портить имущество.