В последнюю неделю февраля в Орле дождь и оттепель сменится похолоданием до -8

В последнюю неделю февраля оттепель в +6 градусов сменится морозом до -8 Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле последняя неделя февраля будет дождливой и отметится плюсовыми температурами. Публикуем подобный прогноз погоды в Орле на 21-25 февраля.

Как сообщает Росгидрометценр, в понедельник 21 февраля в городе пасмурно. На термометрах от -2 градусов ночью до +4 днем. Сильный ветер с юга, давление 736 мм рт.ст. В темное время суток возможен снег, днем небольшой дождь.

Во вторник 22 февраля от +2 до +6, пасмурно, дождь. Ветер порывистый, юго-западный. Атмосферное давление на уровне 735 мм рт.ст.

В праздничный день, среду 23 февраля, небо облачное, временами небольшой дождь. В ночное время -1, днем до +3 градусов. Ветер сменит направление на западное, давление 739 мм рт. ст.

В четверг 24 февраля ожидаются ночные заморозки: на термометрах до -6. В дневное время плюс: столбики термометров доберутся до отметки в 2 градуса выше нуля. Ожидается небольшой снег с дождем. Давление поднимется до 750 мм рт.ст. Небо пасмурное. Ветер с северо-запада.

В пятницу 25 февраля выглянет солнце. Осадков не предвидится, на термометрах от -8 до +1 градуса. Ветер юго-восточный, давление на уровне 750 мм рт.ст.