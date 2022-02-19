В Орле отремонтируют смотровую площадку на набережной Оки

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле отремонтируют смотровую площадку на набережной реки Оки. Она была построена к 450-летию Орла в 2016 году, сейчас же здесь стала отваливаться гранитная плитка.

Как сообщили в мэрии, комиссия осмотрела площадку, расположенную на пересечении набережной Дубровинского и Советской улицы. В дальнейшем нужно будет получить заключение экспертов о состоянии облицовки и размерах ущерба.

- Обследование займет 2-3 месяца, после чего будет запущена конкурсная процедура по поиску подрядчика, который возьмется за ремонт, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.