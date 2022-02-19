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В Орле составили около 1500 протоколов за нарушение ограничительных мер на предприятиях. Сумма наложенных штрафов составила более 700 тысяч рублей.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на орловских предприятиях промышленности, розничной торговли и общественного питания проверяют сотрудники Департамента промышленности и торговли совместно с властями.

- За период с апреля 2020 года должностными лицами Департамента по ст. 20.6.1 КоАП РФ рассмотрено 1852 материала, составлено 1457 протоколов. Всего судами Орловской области вынесено 801 постановление о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составила 722 тыс. рублей, - сообщил заместитель руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков.