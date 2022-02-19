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Здоровье19 февраля 2022 9:24

В Орловской области придумают, как защитить аграриев от коронавируса

В период посевной кампании сельхозработникам окажут всю необходимую помощь
Нина СОКОЛОВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области придумают, как защитить аграриев от коронавируса. В период посевной кампании сельхозработникам окажут всю необходимую помощь.

Разработкой мер по недопущению распостранения коронавирусной инфекции среди работников в период весенних полевых работ займется Департамент сельского хозяйства. Чтобы не произошел сбой посева, аграриям окажут необходимую помощь.

- В настоящее время в курируемом секторе вакцинировано 20 673 человека: около 13 700 представителей сельского хозяйства, свыше 6900 сотрудников предприятий агропромышленного комплекса, - сообщили в пресс-службе областного Правительства.