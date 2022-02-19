Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 февраля 2022 9:15

Орловская область готовится принять беженцев из Донецка и Луганска

В регионе создадут места для временного пребывания мирного населения ДНР и ЛНР
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Александр Коц

Фото: Александр Коц

Орловская область примет беженцев из Донбасса и Луганска. В регионе началась подготовка мест для их временного проживания.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор поставил задачу перед органами власти готовить места для размещения эвакуировавшихся из Донбасса людей.

- Обеспечено межведомственное взаимодействие по вопросам организации обустройства мест возможного проживания и обеспечения приезжих граждан всем необходимым, - поясняет обладминистрация.

Андрей Клычков взял вопрос размещения жителей ДНР и ЛНР в Орловской области на свой контроль.

18 февраля глава ДНР объявил массовую эвакуацию жителей, мирное население прибывает в Ростовскую область.