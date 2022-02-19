Орловская область готовится принять беженцев из Донецка и Луганска

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Орловская область примет беженцев из Донбасса и Луганска. В регионе началась подготовка мест для их временного проживания.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор поставил задачу перед органами власти готовить места для размещения эвакуировавшихся из Донбасса людей.

- Обеспечено межведомственное взаимодействие по вопросам организации обустройства мест возможного проживания и обеспечения приезжих граждан всем необходимым, - поясняет обладминистрация.

Андрей Клычков взял вопрос размещения жителей ДНР и ЛНР в Орловской области на свой контроль.

18 февраля глава ДНР объявил массовую эвакуацию жителей, мирное население прибывает в Ростовскую область.