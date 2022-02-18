Орловская бобслеистка Макарова завершила первый день на Олимпиаде на 14-м месте

Елена Мамедова и Анастасия Макарова (справа). Фото со страницы Елены Мамедовой в instagram.

Сегодня, 18 февраля, в Пекине в рамках 24-х зимних Олимпийских игр прошел первый соревновательный день в заездах двоек у женщин.

Именно в этой дисциплине бобслея выступает орловчанка Анастасия Макарова.

Сегодня она вместе с уроженкой Воронежа, но выступающей за Краснодарский край Еленой Мамедовой сумме двух попыток показала результат 2 минуты 4,12 секунды. Это 14-е промежуточное время.

Отставание от лидирующих немок Лауры Нольте и Деборы Леви составляет 2,07 секунды. А от идущих третьими американок Эланы Мейерс Тейлор и Сильвии Хоффман - 1,33 секунды.

Соревнования завершатся завтра, 19 февраля. Третий заезд начнется в 15:00, четвертый – в 16:30.