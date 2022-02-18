В ежедневном режиме продолжаются проверки соблюдения «масочного режима» с помощью фото и видеофиксации Фото: Сергей Силаев

Орловцы выплатили почти 2 миллиона рублей за нарушение «масочного режима». С начала пандемии в Орловской области выявлено 750 подобных случаев в общественном транспорте.

О ситуации с ношением масок рассказал руководитель департамента транспорта Евгений Литвяков, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В настоящее время продолжаются рейды, направленные на контроль за соблюдением санитарных требований. За последнюю неделю в Орле прошли 7 проверок. Проверено 300 автобусов и составлено 19 протоколов на пассажиров.

С начала пандемии орловцы 750 раз нарушили требования. На нарушителей составлено 322 протокола, вынесено 140 предупреждений и выписано 42 штрафа. Общая сумма взысканий составила 1 миллион 917 тысяч рублей.