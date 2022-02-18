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В Орловской области на 3 тысячи снизилось число человек, обратившихся к медикам с симптомами COVID-19. Нагрузка на медперсонал начинает постепенно уменьшаться.

В Орловской области за неделю на 3 тысячи снизилось число человек, обратившихся в поликлиники с симптомами COVID-19. Нагрузка на медиков начинает постепенно снижаться. Об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов на онлайн-брифинге с журналистами.

В настоящее время 329 коек из 1946 развернутых в регионе свободны. 47 человек в реанимации, 3 – на ИВЛ. Помимо этого, уменьшается число звонков на линию «122». Сейчас операторы принимают порядка 500 звонок в сутки.