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Происшествия18 февраля 2022 12:45

В Мценске задержали мужчину с десятью пакетиками наркотиков в кармане

Информация о причастности к незаконному обороту запрещенных веществ подтвердилась
Сергей Силаев
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Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Мценске задержали мужчину с десятью пакетиками наркотиков в кармане. Информация о причастности к незаконному обороту запрещенных веществ подтвердилась.

Сотрудники полиции получили данные о возможной причастности 27-летнего орловца к незаконному обороту запрещенных веществ. В дальнейшем они подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Вблизи лесополосы стражи порядка задержали и досмотрели орловца. В кармане у него находились 10 пакетиков, перемотанных изолентой. Их направили в лабораторию.

Экспертиза показала, что содержимое – синтетической наркотик, массой 5,13 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Следствие продолжается.