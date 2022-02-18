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В Мценске задержали мужчину с десятью пакетиками наркотиков в кармане. Информация о причастности к незаконному обороту запрещенных веществ подтвердилась.
Сотрудники полиции получили данные о возможной причастности 27-летнего орловца к незаконному обороту запрещенных веществ. В дальнейшем они подтвердились. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Вблизи лесополосы стражи порядка задержали и досмотрели орловца. В кармане у него находились 10 пакетиков, перемотанных изолентой. Их направили в лабораторию.
Экспертиза показала, что содержимое – синтетической наркотик, массой 5,13 граммов.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Следствие продолжается.