Фото: страница "Вконтакте" Юрия Парахина

В Орле открыли детские сады на улице Планерной и Кузнецова. Каждый из них примет по 80 воспитанников.

Об открытии дошкольных учреждений в соцсетях рассказал мэр города Орла Юрий Парахин. Группы укомплектованы не до конца, в яслях на улице Кузнецова осталось несколько мест.

С маленькими орловцами будут работать 66 человек, среди которых 22 педагога. В каждом заведении 4 группы по 20 человек.

Детям предоставят отдельные развлекательные и туалетные комнаты, спальни и раздевалки. Уже закуплены игрушки для разных возрастов, а также кровати и шкафчики для одежды. Полы садов с подогревом.

Мэр рассказал, что к открытию готовится еще один сад на улице Ливенской.