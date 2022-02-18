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Общество18 февраля 2022 12:28

В Орле открыли детские сады на улице Планерной и Кузнецова

Каждый из них примет по 80 воспитанников
Сергей Силаев
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Фото: страница "Вконтакте" Юрия Парахина

Фото: страница "Вконтакте" Юрия Парахина

В Орле открыли детские сады на улице Планерной и Кузнецова. Каждый из них примет по 80 воспитанников.

Об открытии дошкольных учреждений в соцсетях рассказал мэр города Орла Юрий Парахин. Группы укомплектованы не до конца, в яслях на улице Кузнецова осталось несколько мест.

С маленькими орловцами будут работать 66 человек, среди которых 22 педагога. В каждом заведении 4 группы по 20 человек.

Детям предоставят отдельные развлекательные и туалетные комнаты, спальни и раздевалки. Уже закуплены игрушки для разных возрастов, а также кровати и шкафчики для одежды. Полы садов с подогревом.

Мэр рассказал, что к открытию готовится еще один сад на улице Ливенской.