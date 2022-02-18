Фото: Ольга Супонева

Орловец украл из чужого дома самовар, посуду и бензопилу. Вор был ранее судим.

В отделение полиции обратился 47-летний мужчина с заявлением о пропаже имущества. Из его дома похитили две металлические емкости, мойку высокого давления, бензопилу, самовар и посуду. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сотрудники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и изъяли следы. Оказалось, что ранее судимый 27-летний орловец может быть причастен к краже.

Полицейские выяснили, что он разбил окно и проник в жилище. Часть украденного стражи порядка изъяли дома у вора.