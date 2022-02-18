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Происшествия18 февраля 2022 11:57

Орловец украл из чужого дома самовар, посуду и бензопилу

Вор был ранее судим
Сергей Силаев
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Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Орловец украл из чужого дома самовар, посуду и бензопилу. Вор был ранее судим.

В отделение полиции обратился 47-летний мужчина с заявлением о пропаже имущества. Из его дома похитили две металлические емкости, мойку высокого давления, бензопилу, самовар и посуду. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сотрудники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и изъяли следы. Оказалось, что ранее судимый 27-летний орловец может быть причастен к краже.

Полицейские выяснили, что он разбил окно и проник в жилище. Часть украденного стражи порядка изъяли дома у вора.